Nov dan, spet gneča na cestah – zaprta je primorska avtocesta

S Prometno-informacijskega centra so sporočili, da se je pri Lomu proti Kopru zgodila prometna nesreča. Po podatkih Darsa se je prevrnil avtodom. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče pri Lomu proti Kopru tako popolna zapora, obvoz je urejen po cesti Logatec–Unec.

Nastaja zastoj mimo Logatca do Loma in na izvozih za Logatec in Vrhniko. Zastoj je že tudi na regionalni cesti pred Vrhniko in pred Logatcem.

»Avtovleka je že na kraju prometne nesreče. Policija trenutno opravlja ogled in skeniranje cestišča, zato bo popolna zapora avtoceste trajala dlje časa,« so sporočili z Darsa.

Pred izvozom Vrhnika je po podatkih prometnoinformacijskega centra kolona vozil dolga približno 14 kilometrov, večkilometrski zastoj je tudi pred izvozom za Logatec, koloni vozil pa se nato vijeta tudi po regionalni cesti pred Vrhniko in Logatcem, poroča STA.

Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani.

Na štajerski avtocesti je med predoroma Golo Rebro in Pletovarje oviran promet v obe smeri, saj sta na vozišče zašla dva psa.

Zaprta sta sicer tudi izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt od ponedeljka, 29. junija, od 17. ure, in sicer za predvidoma 14 dni. Obvoz bo po poročanju Prometno-informacijskega centra možen prek priključkov Razdrto in Unec.

Primorska avtocesta. Fotografija je simbolična. FOTO: Mavric Pivk

Tudi četrtek v znamenju nesreč in gneče

Na praznični četrtek so bile slovenske ceste prav tako polne pločevine. V delovni zapori pri Postojni se je zgodilo množično trčenje, vendar so pristojni posledice prometne nesreče precej hitro odstranili in je promet normalno stekel.

Je pa bila zaradi izrednega dogodka več ur zaprta dolenjska avtocesta na odseku razcep Malence–Šmarje Sap med predoroma Debeli hrib in Mali Vrh. Odprli so jo šele pozno zvečer.