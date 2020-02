Nov datum izplačil zaradi tehničnih težav

Ljubljana – Danes je dodatni dan za izplačilo denarne socialne pomoči. Tisti upravičenci, ki je niso prejeli 4. februarja, lahko denar na računih pričakujejo najpozneje jutri. Vzrok, da so se na ministrstvu za delo odločili za dodatni dan izplačil, so tehnične motnje v informacijskem sistemu, zaradi katerih imajo strokovni delavci že ves mesec težave.



»Delovanje informacijskega sistema je že nekaj časa oteženo, nekaj dni pa je bilo celo popolnoma onemogočeno. To pomeni, da se podatki, ki so potrebni za izdajo odločbe o pravicah iz javnih sredstev oziroma o pravicah iz starševskega varstva, ne nalagajo v informacijski sistem,« je opisala Irena Ilešič Čujovič, predsednica Sindikata zdravstva in socialnega zdravstva Slovenije. Strokovni delavec mora včasih tudi po desetkrat poskušati izdati odločbo za istega uporabnika. »Problem je prenos podatkov iz baz podatkov v informacijski sistem centrov za socialno delo (ISCSD), ki je že ves mesec upočasnjen, nekaj časa so bile težave tudi pri prenosu iz sistema ISCSD, kjer se odloča o pravicah, v dokumentni sistem Krpan, ki odločbo opremi s številko in pripravi za pošiljanje,« je še pojasnila Irena Ilešič Čujovič.



»Delo zaposlenih v centrih za socialno delo je zelo oteženo in zahteva nečloveški napor za to, da izdajo odločbe, iz odgovornosti do uporabnikov, ker vedo, da je od pravic iz javnih sredstev in iz starševskega varstva odvisno življenje ljudi. Če se tega ne bi zavedali, bi bilo stanje še precej slabše,« je poudarila predsednica sindikata in dodala, da so strokovni delavci v velikem stresu, prihajajo zgodaj zjutraj in pogosto delajo tudi ob koncih tedna, da pridobijo podatke.



V petek so se na sestanku srečali predstavniki ministrstev za delo, za javno upravo, centrov za socialno delo in sindikatov. Zagotovili so, da pospešeno iščejo rešitve, s katerimi bi odpravili tveganja, ki so nastala v preteklih tednih.



Na ministrstvu za delo zagotavljajo, da spremljajo dogajanje in se odzivajo na razmere, ključni cilj pri reševanju težav pa je, da prejemniki transferjev težav z informacijskim sistemom ne bi občutili. Predvidevajo, da bodo, glede na že sprejete ukrepe in tiste, ki jih še pripravljajo, vsi vlagatelji dobili pravočasno priznane pravice. »Kljub občasnim tehničnim težavam je število izdanih odločb na dan primerljivo z dnevi, ko informacijski sistem deluje nemoteno,« zagotavljajo na ministrstvu. Od 3. do 5. februarja je bilo v ISCSD povprečno izdanih 3000 odločb, kar ne odstopa od povprečja izdanih odločb na delovni dan. Kljub temu bodo februarja in marca podaljšali obdobja odločanja o pravicah iz javnih sredstev in starševskega varstva.



Poudarjajo pa, da sam sistem ISCSD, ki je v pristojnosti ministrstva, ves čas deluje nemoteno, motnje se pojavljajo pri virih, kjer pridobivajo podatke. »Delovanje e-pladnja in dokumentarnega sistema Krpan je v pristojnosti ministrstva za javno upravo, delovanje virov pa v pristojnosti njihovega upravljavca (Furs, Gurs, ZZZS, Zpiz). Na težave smo opozorili ministrstvo za javno upravo in Furs. Vsi deležniki se trudimo, da bi težave odpravili,« so sporočili z MDDSZ. Pripravili so tudi informacijsko rešitev, na podlagi katere nedelovanje virov v prihodnosti ne bo več neposredno vplivalo na delo strokovnih delavcev.