14 milijonov evrov na leto je na mizi: država vstopa na trg študentskega dela

Po skoraj dveh desetletjih absolutne prevlade na trgu posredovanja študentskega dela zasebni študentski servisi z začetkom novega študijskega leta dobivajo javno konkurenco. Zavod RS za zaposlovanje z oktobrom, na podlagi novele zakona o urejanju trga del, ki jo je pripravila še vlada Roberta Goloba, namreč odpira nov študentski servis z digitalnim sistemom posredovanja študentskega dela, ki prinaša več novosti. Bistvena razlika med delom prek napotnice Zavoda za zaposlovanje in napotnice zasebnih servisov je, da Zavod za svoje storitve ne bo jemal deleža koncesijske dajatve. Od bruto zaslužka dela študenta ali dijaka se namreč obračuna 16-odsotna koncesijska dajatev, približno polovica tega zneska gre v sklad za štipendije, približno četrtino koncesijske dajatve oziroma 2,7 odstotka ...