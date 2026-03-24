Nov napad vandalov na Svobodo: znesli so se nad pisarno stranke

V mariborski pisarni Gibanja Svoboda so neznanci razbili steklo, je na družbenem omrežju Facebook sporočila poslanka Lena Grgurevič. »Kam drvimo? Kdo je to počel, kdo to počne,« je zapisala ob fotografijah razbitega stekla.

Na mariborski policijski upravi so za več medijev potrdili, da so opravili ogled kraja dogodka, obvestila še zbirajo.

Policisti so bili popoldne obveščeni, da je neznanec z odvrženimi predmeti poškodoval steklo vrat in stekleno izložbo poslovnih prostorov v Mariboru ter plakate, pri čemer je nastala materialna škoda v višini okrog 1000 evrov, so na Policijski upravi Maribor potrdili za medije. Obvestila o dogodku še zbirajo.

Stranka Svoboda je bila v času predvolilne kampanje večkrat tarča vandalizma. Med drugim so neznanci dvakrat na njihove plakate obesili trupla poginulih živali. Decembra lani pa so se neznanci znesli nad poslansko pisarno Svobode v Brežicah.