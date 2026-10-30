Nov odpoklic izdelkov s polic trgovcev

Tržni inšpektorat je bil preko sistema Safety Business Gateway obveščen o odpoklicu električnega pogona za kajak oziroma sup in njegove baterije distributerja Decathlon Ljubljana. Vdor vode v notranjost baterije lahko povzroči močno pregrevanje, kar vodi do tveganja za samodejni vžig ali celo eksplozijo.

Obveščeni so bili tudi o odpoklicu svetlečih božičnih kroglic Home&Marker kitajskega izdelovalca Linhai Red Carp Lighting in slovenskega distributerja Hs Plus. Izdelek je odpoklican iz varnostnih razlogov.

Električni vodniki izdelka so lahko dostopni in imajo neustrezno izolacijo. Posledično bi se lahko uporabnik dotaknil dostopnih delov pod napetostjo, kar bi lahko povzročilo tveganje za električni udar.