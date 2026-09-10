Nov odpoklic igrače

Zdravstveni inšpektorat je v okviru uradnega nadzora ugotovil, da igrača z izstrelki Pistola bomba assorbente proizvajalca Shenzen Milestar Trading ni skladna z določili uredbe o varnosti igrač. Izdelek je zaradi nevarnosti zadušitve oziroma zdravstvenega tveganja ob zaužitju odpoklican iz prodaje.

Številka modela izdelka je MSWQ00028, serijska številka 2022-08, EAN pa 6972997674479. Izdelek se je prodajal v trgovini Shen in prodajalni China city v Mariboru.

Izstrelki v obliki majhnih kroglic so izdelani iz nabrekljivega materiala. Pri namakalnem preskusu se njihova velikost poveča za več kot 50 odstotkov. Ob zaužitju ali vdihu lahko kroglice v prebavilih oziroma dihalnih poteh nabreknejo ter povzročijo zaporo, ki zahteva kirurški poseg.

Zdravstveni inšpektorat kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo in ga vrnejo na mesto nakupa.