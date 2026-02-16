Nov odpoklic izdelka zaradi tujkov iz plastike

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je objavila informacijo o novem umiku izdelka, tokrat zaradi možnih fizičnih tveganj oziroma prisotnosti tujkov iz plastike.

Gre za topljeni sir z ementalcem, 340 gramov, blagovne znamke: Marque Repère, Les Croisés (EAN koda: 3564700683224; s pripono 08, datum uporabe do 16. 05. 2026, lot: L26011602).

Država porekla je Francija, dobavitelj Scamark, distributer pa podjetje E.Leclerc Rudnidis d.o.o.

Potrošnikom svetujejo, da živila ne zaužijejo, temveč ga zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.