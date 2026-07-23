Novi odpoklici izdelkov: možna električni udar ali zadušitev

Tržni inšpektorat je objavil, da so ga prek sistema Safety Gate obvestili o odpoklicu spajkalnikov Vixion Soldermas.

Gre za izdelek družbe Spaz Global Limited iz Hongkonga, za Slovenijo je uvoznik in distributer podjetje HS Plus, d. o. o., iz Trzina.

Inšpektorat kot vrsto tveganja navaja možnost električnega udara. »Iz obvestila Safety Gate št. SR/01930/26 izhaja, da je bil izdelek odpoklican iz varnostnih razlogov. Pokrov, ki obdaja dele pod električno napetostjo, je mogoče odstraniti brez uporabe orodja, zato bi lahko uporabnik dosegel dele pod električno napetostjo in se jih dotaknil, kar predstavlja tveganje za električni udar,« so zapisali.

Slovenski distributer je objavil odpoklic izdelka. Končni uporabniki naj nemudoma prenehajo uporabljati izdelek in ga zavržejo.

Na spletni strani, na kateri so kupili izdelek, so navedena navodila glede vračila kupnine.

Odpoklicali tudi otroško grizalo z ropotuljico

Zdravstveni inšpektorat RS je bil preko sistema Safety Gate obveščen tudi o odpoklicu izdelka Otroško grizalo z ropotuljico Manhattan Rattle Teether iz spletne tržnice Shein. Proizvajalec je kitajski Shantou Chenghai Ruixin Yikro Electronics Factory.

Štrleči deli in majhni delci, ki se lahko odlomijo od igrače, lahko povzročijo zaporo dihalne poti ali zadušitev. Iz obvestila izhaja, da je bil izdelek distribuiran potrošnikom v Sloveniji.