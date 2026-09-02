Nov odpoklic izdelka s polic več trgovcev

Zdravstveni inšpektorat je v okviru uradnega nadzora ugotovil, da igrača, ki je bila v prodajnem programu številnih ponudnikov, ni skladna z določili Uredbe o varnosti igrač.

Gre za projektor Pujsa Pepa Relkon, ki je bil v prodaji od 28. oktobra lani do 6. julija letos.

Proizvajalec je Relkon Hellas SA iz Grčije, v Sloveniji so njegovi distributerji Kompas shop d.d., Regal shop d.o.o., Akids d.o.o., Engrotuš d.o.o., Kmetijska zadruga Agraria Koper, Mravl'ca d.o.o., Rudninis, d.o.o. in Spina podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve.

Država porekla je sicer Kitajska. Pri preskusu mehanske trdnosti se je ohišje igrače razprlo, zaradi česar so postale dostopne gumbne baterije. Otrok jih lahko zaužije, kar lahko povzroči hude poškodbe notranjih organov.

Odrejena sta umik oziroma odpoklic. Izdelka ne uporabljajte, vrnite ga na mesto nakupa.