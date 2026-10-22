Nov odpoklic izdelka

Zdravstveni inšpektorat je v okviru uradnega nadzora ugotovil, da parfum s feromoni Eye of Love Classic Romantic, proizvajalca A&R Naturelles iz Kalifornije ter slovenskega distributerja Nordex, ni skladen z določili uredbe EU o kozmetičnih izdelkih.

V izdelku so bili z analizo določeni alergeni alfa-izometilionon, kumarin in linalol, ki niso navedeni na seznamu sestavin izdelka. Nanos parfuma na kožo lahko povzroči alergijsko reakcijo. Kje so bili ti izdelki na voljo za zdaj ni znano.