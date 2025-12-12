  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Nov odpoklic izdelka iz Lidla, možno tveganje za zdravje

    Lidl Slovenija kupce prosi, da izdelek vrnejo v katerokoli izmed Lidlovih trgovin.
    Lidl Slovenija kupce poziva, naj zaradi možnega tveganja za zdravje izdelka ne uživajo. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Lidl Slovenija kupce poziva, naj zaradi možnega tveganja za zdravje izdelka ne uživajo. FOTO: Leon Vidic/Delo
    STA
    12. 12. 2025 | 12:00
    12. 12. 2025 | 13:28
    1:04
    Lidl Slovenija obvešča o odpoklicu izdelka Suhe fige, 250g, Alesto, proizvajalca Eurofood. Izdelek iz prodaje odstranjujejo, saj je bila ugotovljena presežena vrednost mikotoksinov.

    Serijska oznaka izdelka je 090072288-11-100, rok uporabe pa je 15. 5. 2026.

    Lidl Slovenija kupce prosi, da izdelek vrnejo v katerokoli izmed Lidlovih trgovin. Kupnina jim bo povrnjena tudi brez predložitve računa. Lidl Slovenija kupce poziva, naj zaradi možnega tveganja za zdravje izdelka ne uživajo.

    Gospodarstvo  |  Novice
    Boris Lozić

    Kupci upravičeno pričakujejo več, dodano vrednost, ki presega nakup

    O razlikah in podobnosti slovenskega in hrvaškega trga ter o vlogi lokalnih produktov in trajnostnih praks v trgovini.
    Janez Tomažič 12. 12. 2025 | 05:00
    Novice  |  Slovenija
    Odpoklic izdelka

    Nov umik izdelka v Hoferju

    Zaradi možnosti presežene vrednosti bakterije Bacillus cereusz so iz prodaje umaknili Bio začimbo ingver znamke Bio Natura.
    19. 11. 2025 | 15:06
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zavajajoče oglaševanje

    Čeprav sta bila izdelka odpoklicana, sta še vedno med najbolj prodajanimi

    Število prijav oglaševanja izdelkov, ki se lažno predstavljajo z zdravilnimi lastnostmi, raste, a marsikateri izdelek je tvegan za zdravje.
    Saša Bojc 21. 11. 2025 | 05:00
    Kultura  |  Glasba
    Glasbenik in igralec

    Umrl je Aleš Hadalin

    Bil je ustanovni član glasbene skupine Tantadruj, s katero je posnel dva albuma. Igral je harmoniko, orglice in kljunasto flavto.
    10. 12. 2025 | 19:56
    Novice  |  Slovenija
    Dopis RTV

    Zakaj Jankovića ni bilo v oddaji Tarča

    Ljubljanski župan Zoran Janković je naslovil dopis predsednici uprave RTV Slovenija Nataliji Gorščak, ki se je nanašalo na vabilo v oddajo Tarča.
    11. 12. 2025 | 17:17
    Novice  |  Črna kronika
    Aretacije

    Ljubljanski podjetnik, ki je prejel kar nekaj javnega denarja, tihotapil mamila

    Vodil naj bi kriminalno združbo, v ponedeljek so mu nataknili lisice.
    10. 12. 2025 | 05:00
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    E-oskrba v dolgotrajni oskrbi

    Dva tisoč uporabnikov še ni vrnilo podpisane pogodbe

    Več kot 600 uporabnikov je prejemanje storitve po 1. juliju prekinilo, tudi zaradi neupravičenega strahu pred plačevanjem storitve.
    Andreja Žibret 11. 12. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Lidl Slovenijatrgovinaodpoklic izdelkovmikrotoksinifige

    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (12. 12.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 12. 12. 2025 | 13:13
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Venezuela

    Kitajska ima rada Madurovo nafto, a ga ne bo branila

    Seveda mora biti jasno, da ima vodstvo v Pekingu venezuelsko nafto veliko raje kot venezuelskega predsednika.
    Zorana Baković 12. 12. 2025 | 13:02
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Fina

    Hrvati izpodbijajo slovensko zavrnitev prevzema Ljubljanske borze

    Hrvaška državna finančna agencija Fina se še ni vdala glede posrednega prevzema Ljubljanske borze.
    Maja Grgič 12. 12. 2025 | 12:16
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Fina

    Hrvati izpodbijajo slovensko zavrnitev prevzema Ljubljanske borze

    Hrvaška državna finančna agencija Fina se še ni vdala glede posrednega prevzema Ljubljanske borze.
    Maja Grgič 12. 12. 2025 | 12:16
    Preberite več
