Nov odpoklic izdelka: liker s Titom in petokrako na etiketi neprimeren

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v predprazničnem času objavila vrsto odpoklicev izdelkov, ki bi bili nemara v času prvih piknikov in druženj iskani. To velja za ajvar z nevarnim tveganjem drobcev stekla, čevapčiče z žveplovim dioksidom in več alkoholnih izdelkov, v katerih so odkrili preseženo najvišjo dovoljeno vsebnost beta-azarona.

Slednje velja za domači Petovia pelinkovec, sladki, iz Nemčije uvoženi zeliščni liker Jagdstolz in tudi za liker Marshal z nekdanjim vsejugoslovanskim maršalom Titom na etiketi ter napisom »Ob vsaki priložnosti naj bo z vami Marshal«, za katerega uprava prav tako navaja preseženo mejno vrednost beta-azarona.

Uprava je preseženo vrednost znova ugotovila v okviru uradnega vzorčenja, med katerim katerem je preverjala skladnost aromatičnih snovi in sestavin z aromatičnimi lastnostmi, katerih prisotnost v alkoholnih pijačah je omejena.

Opis izdelka je naslednji: Žgana pijača, zeliščni liker Marshal; serija/lot: 063151024; pakiranje: 0,7 litra. Liker je proizveden za Ahac d.o.o., p. Šentjur. Ponujajo ga različni trgovci. Prisoten je, denimo, v spletni ponudbi Mercatorja, Spara in Tuša.

Spojina beta-azaron je sicer tudi naravno prisotna v določenih vrstah rastlin. V analiziranem vzorcu je bila ugotovljena presežena najvišja dovoljena vsebnost beta-azarona. Sprejet ukrep je umik, potrošniki lahko liker vrnejo na mesto nakupa.