Nov odpoklic izdelka, možna prisotnost kovinskih tujkov

Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so preko EU RASFF sistema obvestili o izvajanju odpoklica hrane z pse zaradi možne prisotnosti tujkov.

Gre za dopolnilno krmno mešanico (hrano) za pse. Tržno ime je Vegdog Jerkeys, pakiranje: 80 gramov, seriji: 454 (rok uporabe: 11. 12.2026) in 487 (rok uporabe: 14. 1.2027).

Proizvedeno za Younikat GmbH, Nemčija, v Sloveniji je distributer Aniveg d.o.o., p. Celje (spletna trgovina: Taffy Lilly).

Razlog odpoklica je fizikalno tveganje, možna je prisotnost kovinskih tujkov.

Odrejen je odpoklic, skrbnikom živali svetujejo, da s proizvodom ne krmijo psov.