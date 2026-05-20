Nov odpoklic izdelka: nenadzorovan vklop lahko poškoduje uprabnika

Podjetje Pišek – Vitli Krpan je iz prodaje odpoklicalo več modelov krmilne konzole Krpan, izdelane v obdobju od decembra 2023 do aprila 2026. Vitel se lahko nenadzorovano vklopi zaradi odstopa magneta v konzoli oziroma vpliva vlage, kar lahko povzroči poškodbe uporabnikov.

Modeli izdelka so model 300025584 Kab. set Krmilna konzola 1B, 300025589 Kab. set Krmilna konzola 2B in 300025590 Kab. set Krmilna konzola 2B CAN, leto proizvodnje od decembra 2023 do aprila 2026.

»V določenih okoliščinah lahko pride do odstopa magneta v krmilni konzoli oziroma do vpliva vlage na elektronske komponente zaradi nezadostnega tesnjenja ohišja konzole, kar lahko povzroči nenamerno generiranje krmilnega signala in posledično nenadzorovan vklop vitla. Takšno delovanje lahko predstavlja tveganje za varnost uporabnikov in tretjih oseb. Zaradi varnostnih razlogov je treba uporabo prizadetih krmilnih konzol nemudoma prekiniti do izvedbe servisnega posega,« je podjetje zapisalo na svoji spletni strani.

Kupce prosijo, naj nemudoma prenehajo uporabljati izdelek ter preverijo model in obdobje proizvodnje, da ugotovijo, ali je izdelek predmet odpoklica.

V tem primeru naj izdelek čim prej izročijo prodajalcu, distributerju oziroma proizvajalcu zaradi izvedbe brezplačnega pregleda in servisnega posega. Če krmilna konzola ni bila izdelana v obdobju od decembra 2023 do aprila 2026, se odpoklic nanjo ne nanaša.

Za dodatne informacije ali morebitna vprašanja je objavljen kontakt servisna.informacija@vitli-krpan.com ali tel. št.: +386 (0)30 640 175.