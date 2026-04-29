Nov odpoklic alkoholnega izdelka, ponuja ga več trgovin

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je objavila nov odpoklic slovenskega izdelka. V okviru uradnega vzorčenja je odvzela vzorec žgane pijače, v katerem je preverjala skladnost aromatičnih snovi in sestavin z aromatičnimi lastnostmi, katerih prisotnost v alkoholnih pijačah je omejena. V vzorcu je bila ugotovljena presežena mejna vrednost beta-azarona.

Gre za Petovia pelinkovec, sladki; serija /lot: 070624; pakiranje: 1 liter. Proizvajalec je Ptujska klet vinarstvo d.o.o., distribuirajo ga različni posredniki.

Kot opis neskladnosti uprava navaja, da je spojina beta-azaron tudi naravno prisotna v določenih vrstah rastlin. V analiziranem vzorcu pa je bila ugotovljena presežena najvišja dovoljena vsebnost beta-azarona. Odredili so umik.

Potrošniki lahko živilo vrnejo na mesto nakupa.