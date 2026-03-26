Nov odpoklic izdelka pri Lidlu

Podjetje Lidl Slovenija je iz prodaje odpoklicalo žlico za špagete iz črne plastike dobavitelja Owim iz Nemčije, saj je bila v izdelku ugotovljena presežna migracija niklja ter neskladnost glede stabilnosti materiala, kar lahko predstavlja tveganje za zdravje.

Internacionalna številka (IAN) izdelka, ki se je v trgovinah Lidl Slovenija prodajal od 4. avgusta 2025 dalje, je 466183, koda EAN pa 4052916276211.

V podjetju kupce prosijo, da izdelek vrnejo v katero koli izmed Lidlovih trgovin, kjer jim bo kupnina povrnjena tudi brez predložitve računa. Če to ni mogoče, naj ga zavržejo, so še sporočili.