Nov odpoklic izdelka v Lidlu

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v okviru uradnega vzorčenja odvzela vzorec žgane pijače, v katerem je preverjala skladnost aromatičnih snovi in sestavin z aromatičnimi lastnostmi, katerih prisotnost v alkoholnih pijačah je omejena. Kot navajajo, je bila v vzorcu ugotovljena presežena mejna vrednost beta-azarona.

Gre za žgano pijačo: zeliščni liker Jagdstolz; serija/lot: L0664L3; pakiranje: 0,7 litra. Proizvajalec je Eckerts Wacholder Brennerei GmbH, Nemčija. Distributer je Lidl Slovenija d.o.o.

Spojina beta-azaron je tudi naravno prisotna v določenih vrstah rastlin. V analiziranem vzorcu je bila ugotovljena presežena najvišja dovoljena vsebnost beta-azarona, opozarja uprava.

Odrejen je umik. Potrošniki lahko živilo vrnejo na mesto nakupa.