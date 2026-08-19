Nov odpoklic izdelka pri Lidlu

V podjetju Lidl Slovenija so objavili nov odpoklic izdelka. Iz prodaje so odpoklicali visokoproteinski puding čokolada, 200g dobavitelja Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH.

Izdelek odstranjujejo iz prodaje, saj je bila v njem zaznana prisotnost bakterije Bacillus cereus, ki lahko povzroči prebavne bolezni.

Rok uporabe izdelka je 14. september 2026.

Podjetje Lidl Slovenija kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške, tudi brez predložitve računa.

V odpoklic je zajet izključno izdelek z zgoraj navedenimi specifikacijami, ostali izdelki pa niso predmet odpoklica, so še sporočili iz podjetja.