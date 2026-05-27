Nov umik izdelka v Mercatorju

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varnost rastlin je v okviru uradnega vzorčenja odvzela vzorec ingverja, v katerem je bila ugotovljena presežena mejna vrednost ostanka pesticida.

Opis izdelka: ingver (koreni), črtna koda: 3858885879207, loti/serije: 1205, 1101, 1103 in 1601, v prodaji od 20. marca 2026 do konca aprila 2026.

Država porekla je Kitajska, Arivera fruit d.o.o. iz Hrvaške, distributer pa Mercator d.o.o.

Razlog umika je presežena mejna vrednost klorotalonila. Živilo je ocenjeno kot varno, a ga potrošniki lahko vrnejo na mesto nakupa.