Nov odpoklic izdelka pri slovenskih trgovcih

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je odredila nov odpoklic živila slovenskega proizvajalca, ki je v prodajnem programu v Sloveniji.

Odpoklicala je Zaseko belo slovenskega proizvajalca Kodila, d. o. o. V okviru uradnega vzorčenja so odvzeli vzorec zaseke, ugotovili pa prisotnost bakterije Listeria monocytogenes.

Lot izdelka je 091, teža 280 gramov, rok uporabe pa 15. 7. 2026. Bela zaseka Kodila je, denimo, v spletni ponudbi Mercatorja.

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrošnikom svetuje, da živila ne zaužijejo ter ga zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.