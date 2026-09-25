Nov odpoklic izdelka s polic več trgovcev

Podjetje Bimed je iz prodaje odpoklicalo več serij oluščene pistacije zaradi povečane vsebnosti aflatoksinov.

Odpoklicani proizvodi so: Pistacija oluščena 10 kg, LOT 491120, rok uporabe 31. 5. 2027; Pistacija oluščena 1 kg, LOT 081026, rok uporabe: 8. 10. 2026; in Pistacija oluščena 100 g, LOT 121026, rok uporabe 12. 10. 2026.

Pistacije podjetja Bimed sicer ponavadi prodajajo tudi v trgovinah Mercatorja in Spara.

Podjetje Bimed kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo, so še sporočili iz podjetja.