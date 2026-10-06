Nov odpoklic izdelka, salmonela v mletem mesu slovenskega trgovca

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je sporočila, da je v okviru uradnega nadzora odvzela vzorec svežega mletega mešanega mesa in v njem ugotovila prisotnost salmonele.

Gre za postrežno mleto mešano meso z datumom proizvodnje 29. september 2026 in rokom uporabe prav tako 29. september 2026. Izdelku je torej rok uporabe že pretekel.

Poreklo izdelka je Slovenija, proizvajalec in distributer je Engrotuš, d. o. o. Navajajo poslovno enoto: mesnica Tuš hipermarket Planet Celje.

Vrsta tveganja so mikrobiološka, ugotovili so prisotnost salmonele.

Uprava je odredila preventivni odpoklic. Če so potrošniki meso zamrznili, jim svetujejo, da ga ne zaužijejo, temveč ga vrnejo na mesto nakupa.