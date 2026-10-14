Nov odpoklic izdelka, sporno je dopolnilo za spolno moč

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije je v okviru uradnega nadzora odvzel vzorec prehranskega dopolnila za spolno moč, v katerem je bila ugotovljena prisotnost nedovoljene sestavine učinkovine zdravil sildenafil, ki lahko predstavlja tveganje za zdravje potrošnikov.

Gre za prehransko dopolnilo: Dr. Hard+, lot: 5999862, rok uporabe 4. julij 2028, pakiranje vsebuje štiri tablete.

FOTO: Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije

Dobavitelj je madžarska Debra net Kft., distributer v Sloveniji pa trgovina Portia s sedežem v Slovenski Bistrici.

Inšpektorat navaja, da je bil Dr. Hard+ naprodaj v spletni trgovini. Na njej moraš ob vstopu potrditi, da si polnoleten.

V sredstvu so ugotovili nedovoljeno učinkovino zdravil sildenafil, kar predstavlja zdravstveno tveganje.

Potrošnikom, ki so prehransko dopolnilo že kupili, svetujejo, da ga ne zaužijejo.