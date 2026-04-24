Nov odpoklic izdelka, v čevapčičih odkrili žveplov dioksid

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je odpoklicala mesni pripravek: čevapčiči.

Lot/datum proizvodnje: 15. april 2026; rok uporabe do: 18. aprila 2026. Proizvajalec je Mesarija Prunk Lokev.

Uprava navaja kemična tveganja. Imerjena vsebnost žveplovega dioksida predstavlja tveganje za zdravje odraslih in otrok z alergijo na žveplov dioksid.

Uporaba žveplovega dioksida – sulfitov v mesnih pripravkih ni dovoljena. Živilu je sicer rok uporabe že potekel. V primeru, da so ga potrošniki doma zamrznili, naj ga ne uporabijo oziroma zaužijejo, temveč zavržejo ali vrnejo na mesto prodaje.

Odpoklicani tudi krekerji

Uprava je odpoklicala tudi izdelek Sky flakes krekerji s poreklom v Filipinih, ki ga dobavlja Heuschen & Schrouff Oriental Food. Razlog so kemična tveganja – presežena mejna vrednost aromatskih ogljikovodikov iz mineralnih olj (MOAH) –, a izdelek ni dosegel kupcev.

Živilo je sicer bilo distribuirano v Slovenijo, vendar je celotna količina še na zalogi pri prejemnikih.