Nov odpoklic izdelka v Decathlonu

Tržni inšpektorat so prek sistema Safety Business Gateway obvestili o odpoklicu sistemov vponk Simond Alpinism in Vertika.

Gre za alpinistične sponke z oznakami: Alpinism Quickdraw 11 cm (4051175), Alpinism Quickdraw 17 cm (4051176) Pakiranje 5, Alpinism Quickdraws (4171656), Vertika Quickdraw 11 cm (5499689), Vertika Quickdraw 17 cm (5500194).

Proizvajalec je Simond Sas iz Francije, dobavitelj in distributer pa Decathlon.

FOTO: Tržni inšpektorat

Pri uporabi so možne poškodbe. Iz obvestila Safety Business Gateway izhaja, da je bila pri sistemih vponk Alpinism in Vertika odkrita napaka pri kovičenju žičnih vratc na nekaterih vponkah. Ta napaka pri sestavljanju lahko povzroči odpetje ali zlom žičnih vratc in s tem predstavlja tveganje za zlom same vponke v primeru padca.

Slovenski distributer je objavil odpoklic izdelka. Končni uporabnik naj preneha uporabljati izdelek, dokler ta ni preverjen, oziroma sledi navodilom na spletni strani. Izdelek lahko vrne v prodajalno, kjer mu bo v celoti povrnjena kupnina.