Nov odpoklic izdelka v Eurospinu

V Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so objavili, da so jih prek sistema hitrega obveščanja RASFF obvestili o distribuciji neskladnega živila na slovenski trg. V njem so ugotovili preseženo vrednost ostanka pesticida.

Gre za kaki sorte persimon (oznaka EUCACPSP00026) italijanskega dobavitelja Due Erre S.r.l., Fratta Polesine. Dobavitelj je Eurospin Eko, d. o. o.

Živilo so odpoklicali zaradi presežene vsebnosti pesticida lambda-cihalotrin.

Kaki so v mreži Eurospinovih trgovin prodajali med 10. in 15. februarjem. Potrošnikom, ki morda še imajo živilo na zalogi, svetujejo, da ga ne zaužijejo, temveč ga zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.