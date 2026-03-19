Nov odpoklic izdelka v Eurospinu

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je objavila, da je s strani odgovornega nosilca živilske dejavnosti Eurospin Eko d.o.o. prejela obvestilo o pričetku izvajanja odpoklica živila zaradi ugotovljene prisotnosti bakterije Clostridium Botulinum. Navajajo mikrobiološka tveganja.

Gre za sirni namaz z lososom znamke Land, plastični lonček, neto količina: 135 gramov, in sicer za vse lote z rokom uporabe 20. 5. 2026.

Proizvajalec je Exquisa Italia s.r.l., izdelek je proizveden v obratu: Karwendelstrasse, Nemčija (DE BY 77706 EG). Distributer je Eurospin Eko d. o. o.

Potrošniki naj živila ne zaužijejo in ga zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa, sporoča Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.