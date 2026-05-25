Nov odpoklic izdelka v Eurospinu

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije so preko sistema Safety Gate obvestili o odpoklicu otroškega kostuma.

Gre za pustni kostum tiger znamke Rubie's, model S8717-T, koda EAN 8455971871748.

Distributerja v Sloveniji sta Eurospin Eko d.o.o. in Itrend d.o.o.

Odpoklicani otroški kostum. FOTO: Zdravstveni Inšpektorat RS

Inšpektorat kot vrsto tveganja navaja možnost zadušitve.

Majhni deli se lahko zlahka ločijo (zadrga na kostumu), posledično jih lahko majhen otrok da v usta in se z njimi zaduši.

Kot ukrep navajajo umik oziroma odpoklic. Kot še navajajo, izdelka ne uporabljajte, pač pa ga vrnite na mesto nakupa.