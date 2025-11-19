Nov odpoklic izdelka v Hoferju

V trgovski verigi Hofer so ponovno odpoklicali izdelek, tokrat Bio začimbo ingver, 100 gramov znamke Bio Natura, ki ga dobavlja podjetje Bufo Eko, piše STA. Izdelek so iz prodaje odstranili zaradi možnosti presežene vrednosti bakterije Bacillus cereus.

Serijska oznaka izdelka je 603260825, rok uporabe pa 22. maj 2028

Podjetje kupce prosi, da izdelka ne zaužijejo, temveč ga vrnejo v katerokoli Hoferjevo trgovino, kjer jim bodo povrnili stroške tudi brez predložitve računa. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo.

Več informacij je na voljo od ponedeljka do petka med 8. in 17. uro na telefonski številki 01 8346 600 ali na elektronskem naslovu info@podpora.hofer.si, so še sporočili iz podjetja.