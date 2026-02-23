Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je objavila nov odpoklic izdelka v Hoferju. Tokrat bio mletih orehov, v katerih je bila dokazana žarkost. Vzorec so ocenili kot neustrezen za prehrano, zato je odgovorni nosilec živilske dejavnosti sprožil umik živila iz prometa.

Podatki o izdelkih: bio mleti orehi iz kontroliranega ekološkega kmetijstva, 200 g, z rokom uporabe 04/2026 (poreklo Ukrajina) in bio mleti orehi iz kontroliranega ekološkega kmetijstva, 200 g, z rokom uporabe 06/2026 (poreklo Romunija), lot/serija 25005374/1.

Distributer obeh je Hofer trgovina d.o.o. Orehi so neznačilnega vonja in okusa (po žarkem). Potrošnikom svetujejo, da jih ne zaužijejo, temveč vrnejo na mesto nakupa.