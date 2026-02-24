Nov odpoklic izdelka v Hoferju

V Hoferjevih trgovinah so iz prodaje umaknili premijski prenosni blender Ambiano dobavitelja Tempo International.

Dobavitelj Tempo International je iz prodaje odpoklical izdelek Premium prenosni blender Ambiano (temno moder, zelen in siv), saj obstaja nevarnost, da uporaba ali polnjenje izdelka povzroči pregrevanje baterije.

Zaradi varnostnih razlogov v Hoferju kupce prosijo, da izdelka ne uporabljajo. Vrnejo ga lahko v katerokoli Hoferjevo trgovino, kjer jim bodo kupnino prav tako povrnili tudi brez predložitve računa.