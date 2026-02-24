  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Nov odpoklic izdelka v Hoferju

    Zaradi varnostnih razlogov v Hoferju kupce prosijo, da izdelka ne uporabljajo.
    Dobavitelj Tempo International je iz prodaje odpoklical izdelek Premium prenosni blender. FOTO: Jure Eržen/Delo
    Dobavitelj Tempo International je iz prodaje odpoklical izdelek Premium prenosni blender. FOTO: Jure Eržen/Delo
    STA, M. B.
    24. 2. 2026 | 16:57
    V Hoferjevih trgovinah so iz prodaje umaknili premijski prenosni blender Ambiano dobavitelja Tempo International.

    Dobavitelj Tempo International je iz prodaje odpoklical izdelek Premium prenosni blender Ambiano (temno moder, zelen in siv), saj obstaja nevarnost, da uporaba ali polnjenje izdelka povzroči pregrevanje baterije.

    Nov odpoklic izdelkov v Sparu, Eurospinu in Jagru

    Zaradi varnostnih razlogov v Hoferju kupce prosijo, da izdelka ne uporabljajo. Vrnejo ga lahko v katerokoli Hoferjevo trgovino, kjer jim bodo kupnino prav tako povrnili tudi brez predložitve računa.

    Hoferodpoklicprenosni blender

