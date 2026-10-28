Nov odpoklic izdelka v Hoferju

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je sporočila, da jo je Hofer trgovina d.o.o. obvestil o izvajanju odpoklica živila zaradi ugotovljene prisotnosti bakterije listerije (Listeria monocytogenes).

Če se je v minulih dneh več umikov nanašalo na različne blagovne znamke toasta, ki jih izdeluje srbski Do Don, je predmet tokratnega odpoklica šunka domačega proizvajalca.

Odpoklicana je Toast šunka, narezek, neto količina 200 gramov. Uporabnost tega izdelka je najmanj do 3. novembra 2026. Serija/lot: 1627800. Proizvajalec so Celjske mesnine d.o.o., distributer pa Hofer trgovina d.o.o.

Uprava kot vrsto tveganja navaja prisotnost bakterije Listeria monocytogenes, tveganja so torej mikrobiološka.

Odrejen je odpoklic. Potrošnikom svetujejo, da živila ne uporabijo in zaužijejo, temveč ga vrnejo na mesto nakupa ali zavržejo.

FOTO: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Kot navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje, je bakterija Listeria monocytogenes (listerija) zelo razširjena v naravnem okolju. V naravi se nahaja v vodi, odplakah, na rastlinah ter v živalskem in človeškem blatu. Z listerijo so lahko okužena živila, kot so sir, surovo mleko, nekatere vrste mesa, zelenjava in sadje.

Za listerozo zbolevajo predvsem bolniki z okvarami imunskega sistema, nosečnice, novorojenčki in starostniki ter ljudje določenih poklicev (veterinarji, laboratorijski delavci, delavci na kmetiji, v klavnici).

Po zaužitju hrane, ki je kontaminirana z velikim številom listerij, se lahko razvije akutna bolezen s hudo drisko, bruhanjem, vročino, bolečinami v trebuhu in glavobolom.

Večina odraslih, predhodno zdravih oseb, sicer listerijo preboli v nekaj dneh, blaga okužba poteka s simptomi gripi podobnega obolenja, kot so slabo počutje, bolečine v mišicah, glavobol, zvišana telesna temperatura.

Po drugi strani pa lahko za okužbo ranljivejše skupine ljudi razvijejo simptome, ki so dolgotrajni, hudi in lahko ogrožajo tudi življenje. Okužba poteka kot težko sistemsko obolenje s prisotnostjo bakterij v krvi, vnetjem možganov in možganskih ovojnic. Smrtnost je v teh primerih visoka, tudi do 50 odstotna.

Nosečnice sicer praviloma zbolijo le z blagimi simptomi, okužba pa predstavlja veliko tveganje za plod. Možne posledice okužbe so splav, mrtvorojenost ali zgodnja smrt novorojenčka. Smrtnost novorojencev je visoka. Pri preživelih novorojenčkih se lahko pojavljajo resne zdravstvene težave, kot so duševne motnje, ohromitve, slepota, motnje v razvoju možganov, srca in ledvic.