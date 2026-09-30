Hofer s polic umaknil sadne bombone – vsebujejo lahko kovinske delce

Podjetje Hofer je iz prodaje odpoklicalo sadne bombone, miks kislega sadja (180 g), nemškega dobavitelja Vidal Deutschland. Izdelek je odpoklican v celoti, ne glede na serijo, zaradi možnosti, da vsebuje kovinske delce.

Izdelek je bil v redni prodaji v vseh trgovinah Hofer v Sloveniji, vendar so ga že izločili iz prodaje.

Iz previdnosti kupce prosijo, da omenjenega izdelka ne zaužijejo, temveč ga vrnejo v katerokoli trgovino Hofer, kjer jim bodo kupnino vrnili tudi brez predložitve računa.