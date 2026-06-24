Nov odpoklic izdelka v Lidlu

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Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v okviru uradnega nadzora odvzela vzorec mletega mesa, v katerem so zatem ugotovili salmonelo.
Gre za puranje mleto meso blagovne znamke Naše nam paše, neto količine 500g, z rokom uporabe do 19. junija 2026. Številka lota: 105766.
Proizvajalec je Perutnina Ptuj d.d, za Lidl Slovenija. Distributer je Lidl Slovenija.
Uprava zaradi odkrite salmonele izpostavlja mikrobiološka tveganja.
Živilu je rok uporabe že potekel. V primeru, da so potrošniki živilo doma zamrznili, naj ga ne uporabijo – zaužijejo, temveč zavržejo ali vrnejo na mesto prodaje.
Uprava je danes odredila tudi odpoklica izdelkov iz krompirja nemškega proizvajalca, ki ga distribuira več ponudnikov.
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