Nov odpoklic izdelka v Lidlu

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v okviru uradnega nadzora odvzela vzorec mletega mesa, v katerem so zatem ugotovili salmonelo.

Gre za puranje mleto meso blagovne znamke Naše nam paše, neto količine 500g, z rokom uporabe do 19. junija 2026. Številka lota: 105766.

Proizvajalec je Perutnina Ptuj d.d, za Lidl Slovenija. Distributer je Lidl Slovenija.

Uprava zaradi odkrite salmonele izpostavlja mikrobiološka tveganja.

Živilu je rok uporabe že potekel. V primeru, da so potrošniki živilo doma zamrznili, naj ga ne uporabijo – zaužijejo, temveč zavržejo ali vrnejo na mesto prodaje.

Uprava je danes odredila tudi odpoklica izdelkov iz krompirja nemškega proizvajalca, ki ga distribuira več ponudnikov.