Nov odpoklic izdelka v Mercatorju

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila s strani odgovornega nosilca živilske dejavnosti obveščena o pričetku odpoklica živila zaradi napačno navedenega roka trajanja na deklaraciji.

Rok je predolg, možna so mikrobiološka tveganja, je objavila uprava.

Podatki o izdelku: Tatarski biftek Minute, mesni pripravek, pakiran; 200 g; porabiti do: 28. februarja 2026; lot: 2302; EAN koda: 3838900970843. Proizvajalec je Mercator IP, d.o.o., distributer pa Mercator d.o.o.

Na deklaraciji je naveden napačen, predolg datum »porabiti do: 28.2.2026.«, a je živilo varno le do 26. februarja 2026. Po tem datumu lahko živilo predstavlja mikrobiološko tveganje za potrošnika, opozarjajo.

Odrejen je odpoklic, po 26. februarju potrošnikom svetujejo, da živilo zavržejo ali ga vrnejo na mesto nakupa.