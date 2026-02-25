  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Nov odpoklic izdelka v Mercatorju

    Odpoklic je bil potreben zaradi napačno navedenega, predolgega roka trajanja na deklaraciji.
    FOTO: Črt Piksi/Delo
    Galerija
    FOTO: Črt Piksi/Delo
    R. I.
    25. 2. 2026 | 16:19
    25. 2. 2026 | 16:19
    1:34
    A+A-

    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila s strani odgovornega nosilca živilske dejavnosti obveščena o pričetku odpoklica živila zaradi napačno navedenega roka trajanja na deklaraciji.

    Rok je predolg, možna so mikrobiološka tveganja, je objavila uprava.

    Podatki o izdelku: Tatarski biftek Minute, mesni pripravek, pakiran; 200 g; porabiti do: 28. februarja 2026; lot: 2302; EAN koda: 3838900970843. Proizvajalec je Mercator IP, d.o.o., distributer pa Mercator d.o.o.

    Na deklaraciji je naveden napačen, predolg datum »porabiti do: 28.2.2026.«, a je živilo varno le do 26. februarja 2026. Po tem datumu lahko živilo predstavlja mikrobiološko tveganje za potrošnika, opozarjajo.

    Odrejen je odpoklic, po 26. februarju potrošnikom svetujejo, da živilo zavržejo ali ga vrnejo na mesto nakupa.

    Novice  |  Slovenija
    Soočenje na komercialni televiziji

    Golob in Mesec v simbiozi, Han med levico in Janševo »zmerno« desnico

    »Pomladna« koalicija SDS, NSi in Demokrati enotna pri nižanju davkov in privatizaciji zdravstva, a brez odgovora, kako nadomestiti proračunske izpade.
    Uroš Esih 24. 2. 2026 | 17:00
    Magazin  |  Kulinarika
    JB Restavracija

    Šok: Ljubljano zapušča ikonična restavracija

    Odprta bo le še do konca marca. Mlajša generacija družine Bratovž se je odločila za novo pot in novo lokacijo.
    Karina Cunder Reščič 25. 2. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Vredno branja

    Slovenske železnice na posebni misiji: ohraniti železniško dediščino

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 25. 2. 2026 | 08:35
    Preberite več
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Vredno branja

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Vredno branja

    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več

