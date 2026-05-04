Nov odpoklic žgane pijače

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je danes objavila, da jo je odgovorni nosilec živilske dejavnosti obvestil o razširitvi odpoklica. Po preverjanju sledljivosti je namreč ugotovil, da je neskladno žgano pijačo, ki jo je UVHVVR že vzorčila v okviru uradnega vzorčenja in za katero je že sprožil umik, polnil tudi pod drugo blagovno znamko.

Na podlagi navedenega je razširil umik živila iz prometa. Tudi v tem živilu je bila namreč ugotovljena povišana vsebnost beta-azarona – aromatične snovi oziroma sestavine z aromatičnimi lastnostmi, katerih prisotnost je v alkoholnih pijačah omejena. UVHVVR je preseženo stopnjo v zadnjem času ugotovila v več alkoholnih izdelkih.

Podatki o tokrat odpoklicanem izdelku so: zeliščni liker Fazan; 30 vol%, serija/lot:063161024, pakiranje 0,7 litra. Proizvajalec je slovenski Bio sad d.o.o. UVHVVR distributerjev ne navaja, sicer je zeliščni liker Fazan v pakiranju 0,7 litra mogoče najti v Mercatorjevi spletni ponudbi. V 0,2 litra pa v Hiši daril.

Opis neskladnosti: Spojina beta-azaron je tudi naravno prisotna v določenih vrstah rastlin. V analiziranem vzorcu je bila ugotovljena presežena najvišja dovoljena vsebnost beta-azarona.

Odrejen je umik, potrošniki lahko živilo vrnejo na mesto nakupa.