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    Slovenija

    Nov odpoklic izdelka v Mercatorju

    Zdravstveno tveganje: praška ne uporabljajte, vrnite ga na mesto nakupa.
    FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    FOTO: Blaž Samec
    R. I.
    28. 7. 2026 | 14:44
    28. 7. 2026 | 15:34
    2:07
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    Podjetje Izberi d. o. o. je Zdravstveni inšpektorat RS obvestilo o umiku in odpoklicu izdelka: bleščeči in odišavljeni prašek za nanos na kožo Num Noms Shimmer Series Body Shimmer, ki je bil priložen izdelku Lucky Bag for Girls (Srečna vrečka za punce).

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    Nov odpoklic izdelka v Mercatorju

    Prodajali so ga od 5. decembra lani do 10. julija letos v trgovinah Mercator, distribuiral ga je še Izberi, d. o. o.

    Navedbe o izdelku: številka serije: 116-141A, neto količina: 0,7 grama. Dobavitelj je Junior KM Greetings Ltd. s Cipra, država porekla ni znana.

    FOTO: Zdravstveni Inšpektorat RS
    FOTO: Zdravstveni Inšpektorat RS

    Zdravstveni inšpektorat opozarja na zdravstveno tveganje. Na podlagi označbe na izdelku so ugotovili, da je naveden minimalni rok trajanja »uporabno najmanj do konca 12/2020«, ki je v času pregleda že potekel.

    Odredili so umik/odpoklic.

    Izdelka ne uporabljajte, vrnite ga na mesto nakupa.

    Odpoklic kitajskih jagodnih vafljev

    Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so preko EU RASFF sistema obvestili tudi o distribuciji pošiljke živil na slovenski trg, za katero na mejni kontrolni točki na Nizozemskem ni bil izveden zahtevan veterinarski pregled.

    Gre za Jagodni vafelj rolico 52g (blagovna znamka: Lemanfen); rok uporabe: marec 2027. Distributer v Sloveniji je Thai Asian Food Store d.o.o., Ljubljana.

    Gre za nedovoljen uvoz iz Kitajske, odrejena sta odpoklic in uničenje. Potrošnikom svetujejo, da proizvoda ne zaužijejo, temveč ga zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.

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