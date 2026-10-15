Nov odpoklic izdelka v Müllerju

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila s strani odgovornega nosilca dejavnosti Mueller Drogerija d.o.o. obveščena o odpoklicu proizvoda zaradi prisotnosti neželenih nečistoč.

Müller je iz prodaje odpoklical izdelek hrvaškega proizvajalca BioLife, namreč Garden chia semena 200g. Izdelek odstranjujejo iz prodaje zaradi prisotnosti neželenih nečistoč v določenih pakiranjih iz te serije.

EAN izdelka je 3859892617509, rok uporabnosti 30. 09. 2027, serija pa PTR250181-08.

Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške, so še sporočili iz Müllerja.