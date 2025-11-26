Nov odpoklic izdelka v Sparu

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je danes na svojem portalu navedla, da jo je podjetje Sapidum, proizvodnja brezglutenskih izdelkov d.o.o., Celje, obvestil o izvajanju odpoklica živila zaradi možne prisotnosti tujkov.

Gre za izdelek kokosovi poljubčki Spar Free from, 150g (Lot: 250817, EAN koda: 3831115315782, rok uporabnosti: 7. 5. 2026). Proizvajalec je Sapidum, proizvodnja brezglutenskih izdelkov d.o.o., Celje.

Za kakšne tujke gre, niso navedli, a opozarjajo na možnost fizikalnega tveganja. Potrošnikom svetujejo, da živila ne uživajo in ga naj zavržejo oziroma vrnejo na mesto nakupa.