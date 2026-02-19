Nov odpoklic izdelka v Sparu

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je objavila informacijo o novem odpoklicu živila v trgovski verigi Spar. Izdelek je potrebno bodisi zavreči bodisi vrniti na mesto nakupa. Kot razlog umika je uprava navedla preseženo vsebnost pesticida bifenazat.

Odpoklic se nanaša na zamrznjene jagode S-Budget, ki jih dobavlja Spar Madžarska. Oznake so: neto količina: 1kg, EAN 5999139404603, roki uporabnosti: 23. 7. 2027, 24. 7. 2027, 14. 11. 2027, 28. 11. 2027 in 14. 1. 2028. Distributer je Spar Slovenija.

Tveganja so kemična, ugotovljen je presežek ostanka pesticida bifenazata. Odrejen je umik izdelka.

»Potrošnikom svetujemo, da živila ne zaužijejo, temveč ga zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa,« je še navedla Uprava za varno hrano.