Nov odpoklic izdelka v Sparu in drugih trgovinah

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je objavila nov odpoklic izdelka iz verige trgovin Spar. Kot navaja, je s strani odgovornega nosilca živilske dejavnosti prejela obvestilo o pričetku izvajanja odpoklica živila zaradi možne prisotnosti plesni na površini izdelka.

Odpoklican je namaz Mayo s fižolom borlotti, česnom in gorčico, 350g, lot 20260074, rok uporabe 7. maj 2026.

Proizvajalec je: Graska d.o.o. iz Podgorja pri Slovenj Gradcu, distributerji pa Spar Slovenija d.o.o., PE Grashka Deli in Moja čokolada d.o.o., Ljubljana.

Uprava kot argument za odpoklic navaja možno prisotnost plesni. Potrošnikom svetuje, da živila ne zaužijejo in ga zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.