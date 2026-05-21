Nov odpoklic izdelka v Sparu

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicala izdelek Spar Veggie muffini dobavitelja Spar Maria Saal Avstrija zaradi prisotnosti alergena (mleka), ki ni naveden na označbi. Ugotovljena vsebnost predstavlja tveganje za potrošnike z alergijo na mleko.

EAN koda izdelka je 9100000983752, količina pa 360 gramov. Odpoklicani so izdelki vseh serijskih številk.

Uprava kupcem, ki so občutljivi na mleko, svetuje, da izdelka ne zaužijejo in ga vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. Živilo ne predstavlja tveganja za običajnega potrošnika, so še sporočili.