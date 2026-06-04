Nov odpoklic izdelkov v Mercatorju in Sparu

Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so obvestili o izvajanju odpoklica živil zaradi neoznačene prisotnosti aditiva žveplov dioksid, ki predstavlja tveganje za osebe, občutljive nanj. Obvestilo se nanaša na več solat, ki so naprodaj v trgovskih verigah Mercatorja in Spara.

V Mercatorju so odpoklicali solato ohrovt, kuhan krompir 250g, loti: 3105, 0106, 0206; francosko solato 250g, loti: 1305, 1405, 1805, 1905, 2005, 2105, 2405, 2505, 2605 in 2705; lahko francosko solato 250g, loti: 1305, 1405, 1805, 1905, 2005, 2105, 2405, 2505, 2605 in 2705; francosko solato 470g, loti: 1305, 1405, 1805, 1905, 2005, 2105, 2205, 2405, 2505, 2605 in 2705.

Proizvajalec in distributer vseh je Mercator.

V Sparu so odpoklicali francosko solato z majonezo Thomy 490g lot 200526 (2.6.2026), lot 210526 (3.6.2026), lot 240526 (6.6.2026), lot 250526 (7.6.2026), lot 260526 (8.6.2026), lot 270526 (9.6.2026), lot 280526 (10.6.2026), lot 310526 (13.6.2026), lot 01062026 (14.6.2026).

Proizvajalec je Digit d.o.o., distribuira jo Spar.

Potrošnikom, občutljivim na žveplov dioksid, svetujejo, da teh živil ne uporabijo oziroma zaužijejo. Za vračilo izdelka se naj obrnejo na mesto nakupa. Za vse ostale potrošnike so živila varno. V kolikor je navedba alergena na živilu deklarirana, se le to lahko trži.