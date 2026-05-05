Nov odpoklic izdelka v Tediju

Zdravstveni inšpektorat RS je od podjetja Tedi Betriebs, d. o. o., prejel obvestilo o odpoklicu izdelka iz črne plastike, ki ga izvaja na podlagi obvestila, prejetega od EU sistema hitrega obveščanja za živilo in krmo (RASFF).

Gre za žlico za špagete, številka artikla je 55272001001000000100. Proizvajalec je Rena Küchenhelfer, sedež ima v Straubenhardtu v Nemčiji. V Sloveniji ga distribuirajo v mreži poslovalnic Tedi.

Zdravstveni inšpektorat navaja zdravstveno tveganje. Ugotovili so preseženo migracijo primarnih aromatskih aminov ob stiku izdelka z živilom.

Odrejen je odpoklic. Potrošnikom svetujejo, da izdelka več ne uporabljajo in da ga vrnejo na prodajno mesto.