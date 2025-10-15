Novi odpoklic izdelka v Tušu

V trgovski verigi Tuš so s trgovskih polic umaknili metin zeliščni čaj blagovne znamke Tuš. Gre za pakiranje 30 gramov z 20 filter vrečkami, rok uporabe je do najmanj 10. 3. 2027. Vzrok za umik je presežena vsebnost tropanskih alkaloidov – vsota atropina in skopolamina –, navaja portal Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Oznaka sledljivosti je: LOT: 001 10846.

Čaj sicer proizvaja Fructus, d. o. o., iz Bačke Palanke v Srbiji, distributer je Engrotuš.

Kot vrsto tveganja portal navaja kemična tveganja. Potrošniki, ki še imajo živilo na zalogi, naj ga ne zaužijejo. Zeliščni čaj naj zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.