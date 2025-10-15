Novi odpoklic izdelka v Tušu

Galerija
Neomejen dostop | že od 14,99€
V trgovski verigi Tuš so s trgovskih polic umaknili metin zeliščni čaj blagovne znamke Tuš. Gre za pakiranje 30 gramov z 20 filter vrečkami, rok uporabe je do najmanj 10. 3. 2027. Vzrok za umik je presežena vsebnost tropanskih alkaloidov – vsota atropina in skopolamina –, navaja portal Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
Oznaka sledljivosti je: LOT: 001 10846.
Čaj sicer proizvaja Fructus, d. o. o., iz Bačke Palanke v Srbiji, distributer je Engrotuš.
Kot vrsto tveganja portal navaja kemična tveganja. Potrošniki, ki še imajo živilo na zalogi, naj ga ne zaužijejo. Zeliščni čaj naj zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.
Komentarji