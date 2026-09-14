Nov odpoklic izdelka v Tušu

Uprava za varno hravo, veterinarstvo in varstvo rastlin je preko sistema EU RASFF prejela informacijo o prodaji neskladnega živila v Sloveniji.

Z analizo so ugotovili prisotnost plesni in zaznane organoleptične spremembe. Odgovorni nosilec dejavnosti je sprožil postopek odpoklica živila iz prometa.

FOTO: UVHVVR

Gre za sveže datlje. Podatki o izdelku: Blagovna znamka Mazafati Queen Dates, predpakirano, neto količina 500 gramov. Uporabno najmanj do: 15. maja 2027. LOT: 202510216601. EAN: 3858893922421.

FOTO: UVHVVR

Datlji izhajajo iz Irana. Proizvajalec je Marjan Voće d.o.o. iz Hrvaške, distributer v Sloveniji je podjetje Engrotuš d.o.o.

V vzorcu so analitsko ugotovili prisotnost plesni, ki presega priporočena mikrobiološka merila za živilo. Prav tako so zaznane organoleptične spremembe; neznačilen vonj in videz živila.

Odrejen je odpoklic. Potrošnikom svetujejo, da izdelka ne zaužijejo, temveč ga zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.