Nov odpoklic izdelka zaradi možne prisotnosti tujkov

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je od odgovornega nosilca živilske dejavnosti prejela informacijo o začetku odpoklica prigrizka Foodloose - Bio White Delights – pistacija zaradi možne prisotnosti tujkov. Gre za izdelek iz veganske bele čokolade, datljev, ovsa in polnila iz pistacij.

Serijska oznaka izdelka je J49BO, rok uporabe pa najmanj do 4. oktobra 2026.

Distributer Kalček, d. o. o., kupce prosi, naj živila ne zaužijejo in naj ga vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške, če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo.