Nov odpoklic izdelkov v Mercatorju, Sparu, Tušu in drugod

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v okviru uradnega nadzora odvzela vzorec krompirjeve musake, ki jo tržijo toploteke v trgovskih verigah Spar, Mercator, Tuš in E.Leclerc ter v obratih javne prehrane.

Laboratorijska preiskava je potrdila višje vsebnosti SO2.

Opis izdelka: Globoko zamrznjene gotove jedi – musake, pakirane v HDPE vrečko in dodatno zaprte v kartonsko embalažo. Proizvajalec je Fine Culinar d.o.o. Gre za več tipov: krompirjeva musaka z govejim mesom 3,5 kg in 6,75 kg; krompirjeva musaka z mešanim mesom 4,6 kg; krompirjeva musaka z blitvo 2,2 kg in 4,5 kg; grška musaka z bučkami 2,3 kg in 4,4 kg.

Kot navaja uprava, izmerjena vsebnost žveplovega dioksida predstavlja tveganje za zdravje odraslih in otrok, še posebej pa tistih z alergijo na žveplov dioksid.

Odrejen je odpoklic. Živila so se prodajala v toplotekah trgovskih verig in v nekaterih obratih javne prehrane in so bila zaužita na dan nakupa. V primeru morebitnega shranjevanja doma pa potrošnikom svetujejo, da živila zavržejo.