Nov odpoklic izdelka pri Eurospinu

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila od odgovornega nosilca dejavnosti Eurospin Eko, d. o. o., Slovenija obveščena o izvajanju odpoklica suhe pasje hrane zaradi ugotovljene presežene mejne vrednost za aflatoksine.

Gre za krokete blagovne znamke Radames neto količine deset kilogramov, serija/lot 5286, uporabno do 13. aprila 2027. Proizvajalec je Gheda Mangimi s.p.a., Italija, distributer v Sloveniji pa Eurospin.

V izdelku so ugotovili kemična tveganja, namreč presežena mejna vrednost aflatoksina B1.

Potrošnikom svetujejo, da izdelka, če ga imajo na zalogi, ne uporabijo za hranjenje živali in ga zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.