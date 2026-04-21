Nov odpoklic: pri kremi za dojenčke možnost opeklin

Zdravstveni inšpektorat RS so prek sistema Safety Gate (SR/00832/26) obvestili o odpoklicu kreme za sončenje za dojenčke in otroke Alma Organic Babycare SPF 50.

Gre za izdelek avstrijskega proizvajalca, Alma Babycare GmbH s sedežem na Dunaju, v Sloveniji ga distribuira Elevitas, d. o. o.

Kot vrsto tveganja navajajo možnost opeklin.

Kot navaja inšpektorat, je testiranje izdelka pokazalo, da ima zaščitni faktor 26,2, kar je manj od označenega SPF 50. Izdelek torej ne nudi visoke zaščite pred soncem, temveč zagotavlja le srednjo stopnjo zaščite.

Serijska številka izdelka je L9998, EAN pa 9120071370206.

Inšpektorat svetuje, da izdelka ne uporabljate, pač pa ga vrnete na mesto nakupa.